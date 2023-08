Kanye West denkt aan comeback in de modewereld

Tot voor kort was de naam Kanye West een groter begrip in modeland dan in de muziekwereld. Dat had hij vooral te danken aan zijn samenwerking met Adidas: Yeezy was een groot succes. Was, want door een reeks antisemitische uitspraken kwam er een einde aan zijn sprookje. Maar nu, een jaar later, zou hij klaar zijn om de modewereld opnieuw te veroveren.