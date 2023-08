Belgische voetbalbond pakt uit met nieuw volkslied: Kevin de Bruyne en co zingen Brabançonne voortaan in de drie landstalen

En om voor de eerste keer het nieuwe volkslied in te zetten mag het net dat tikkeltje meer zijn. Daarom voorziet de KBVB een 30-koppig koor om de Rode Duivels bij te staan. Ook van de partij: 10 fans die de Brabançonne a capella mogen inzetten.

Uniek is het wel niet, Belgen die het volkslied in drie talen zingen. De Red Lions en Red Panthers (de Belgische hockeymannen en -vrouwen) zingen de Brabançonne al langer in een mix van het Nederlands, Frans en Duits. Maar nu is het dus ook de beurt aan de Rode Duivels en de Red Flames.

Symbool voor samenhorigheid

“Voor de wedstrijd tegen Estland zetten we een trend voor de komende jaren: dat spelers en supporters eenzelfde versie van het volkslied zingen”, geeft Michaël Stockaert, marketing manager bij de KBVB, tekst en uitleg. “Hockeyspelers zijn het gewend om dat in twee talen te doen, voor de Duivels en Flames voegen we er een vleugje Duits aan toe. Zo symboliseert het nieuwe volkslied de samenhorigheid die er leeft bij de supporters. Ze staan al als één man achter de ploeg, voortaan zingen ze ook met één stem.”

En dat zal dus op dinsdag 12 september voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland voor het eerst gebeuren. De 30 zangers en zangeressen van het Fine Fleur-koor zijn alvast gekozen, maar de bond is nog op zoek naar tien moedige fans die de nationale hymne willen meezingen in het Koning Boudewijnstadion. Om zich kandidaat te stellen moet men zich voor 3 september inschrijven via dit formulier. Via een video dien je te bewijzen dat je over een gouden zangstem beschikt.

Voor de supporters die alvast willen oefenen, dit is de tekst van het nieuwe drietalige volkslied.