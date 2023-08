Vorig seizoen was hij nog aan het feest tégen zijn huidige broodheer, nu moet Philip Zinckernagel (28) voor peper en zout zorgen bij Club Brugge. Op het veld, maar ook ernaast. De Deense spelmaker is a man on a mission en zoekt in Eupen verder naar zijn allerbeste niveau. “Waarom ik terugkeerde naar België? Om titels te winnen.”