En dat met een geweldig punt: Carlos Alcaraz komt achterstand te boven en evenaart eigen record met veertiende zege op rij

De 20-jarige Spanjaard schreef vorige maand Wimbledon op zijn naam door de Serviër Novak Djokovic in de finale te verslaan. In de aanloop naar het grandslamtoernooi in Londen had Alcaraz ook al in Queen’s gewonnen.

In Toronto begint Alcaraz aan de voorbereiding op de US Open, het grandslamtoernooi dat hij vorig jaar won. Met Hurkacz trof de Spanjaard in de derde ronde de nummer 17 van de wereld. Vorig jaar won Alcaraz op de masters van Miami via twee tiebreaks zijn eerste duel met de Pool, in Toronto had hij drie sets nodig.

Alcaraz verloor op het Canadese hardcourt de eerste set, maar haalde na een tiebreak de tweede set naar zich toe. Ook in de beslissende derde set liep het van een leien dakje voor de Spanjaard. Na een onwaarschijnlijk punt ging hij voor de tweede keer door de opslag van Hurkacz en mocht hij voor de match serveren.

Maar bij een 5-2 stand liet hij een matchpoint liggen. Hurkacz won daarna vier games op rij, maar in de tiebreak sloeg Alcaraz alsnog toe. Goed voor zijn veertiende overwinning op rij, een evenaring van zijn vorige langste streak van zeges. In de kwartfinales treft Alcaraz de Amerikaan Tommy Paul.

Ook onderstaand punt uit de partij tussen Alcaraz en Hurkacz willen we u niet onthouden. Het toont hoe de boomlange Pool moest alles uit de kast halen om het Spaanse tennistalent het vuur aan de schenen te leggen.