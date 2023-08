Vakbonden lanceren campagne rond geweld tegen buschauffeurs na incidenten in Peer en Hasselt

De vakbonden BTB-ABVV en ACOD slaan de handen in elkaar voor een sensibiliseringscampagne rond agressie tegen buschauffeurs. Die komt er na de twee incidenten van woensdagavond in Hasselt en Peer. “De actie start donderdagochtend aan het station van Hasselt, wanneer de toestroom aan Pukkelpoppers arriveert.”

De campagne stond normaal gezien gepland voor september, maar werd in Limburg vervroegd omwille van de twee nieuwe agressiegevallen. In Hasselt werd woensdagavond een 25-jarige vrouwelijke buschauffeur aangevallen door een boze reizigster. De jongedame zou kneuzingen hebben opgelopen en was zwaar in shock. De politie onderzoekt de feiten en spoort de verdachte op. In Peer was er een paar uur eerder ook al een agressiegeval. Daar bleef de buschauffeur gelukkig ongedeerd, al raakte de voorruit van de bus wel beschadigd. Uit protest legden veel Limburgse chauffeurs donderdag het werk neer, wat voor storingen zorgde. Vrijdag rijden de bussen weer normaal.

De gezamenlijke actie van de vakbonden BTB-ABVV en ACOD start volgende week donderdag, wanneer Pukkelpoppers vanuit het hele land met de trein aankomen in Hasselt en via pendelbussen doorreizen richting het festivalterrein. “Vanaf 8 uur zullen we aan het station van Hasselt pamfletten uitdelen om de buschauffeurs een hart onder de riem te steken”, zegt Christel Evers, secretaris van BTB-ABVV Limburg. “Ze krijgen ook een armband met daarop de woorden ‘Stop de Agressie’. Reizigers zullen we dan weer vragen om een petitie tegen geweld te ondertekenen.”

“We vragen de reizigers om meer begrip en tolerantie. Want agressie is een breed maatschappelijk probleem geworden. Verder willen we vooral dat er meer geïnvesteerd wordt in controleurs en dat de veiligheid van de buschauffeurs meer gewaarborgd wordt, bijvoorbeeld met afgesloten cabines. Die cabines hebben ook veel tegenstanders, omdat een buschauffeur nog altijd een sociale rol heeft. Maar tegenwoordig zijn er meer en meer voorstanders omdat ze voor extra bescherming zorgen.”