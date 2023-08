Hilarische reactie van 93-jarige oma tijdens safari gaat viraal: “Nooit verwacht dat ze zo zou reageren”

De Amerikaanse Michelle Cunningham (31) ging vorige week met haar gezin naar de Wilstem Ranch Drive-thru Safari in Arizona, zodat haar zoontje de dieren kon voederen en van dichtbij kon bekijken. Maar het was haar 93-jarige moeder, Rhoda Cravens, die met alle aandacht ging lopen. “Ik had nooit verwacht dat ze zo zou reageren”, lacht Michelle. “Maar ik ben blij dat ik het heb gefilmd.”