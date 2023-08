Een mooi gebaar van een grote mijnheer: Tadej Pogacar schiet te hulp bij Sloveens noodweer en doneert 10 euro voor elke handtekening die hij uitdeelt

Een daarvan luistert naar de naam van Tadej Pogacar. “Zoals velen van jullie weten, heeft Slovenië een groot probleem met overstromingen in heel wat delen van het land”, zegt de Sloveen in een filmpje op Instagram. “Er zijn heel wat huizen verwoest en er is veel schade. Het is een triestig verhaal.”

En daar wil Pogacar iets aan doen. De tweevoudige Tourwinnaar gaat zijn thuisland te hulp schieten met financiële steun. Op 23 augustus nodigt hij iedereen uit aan het Congress Square in Ljubljana, waar hij handtekeningen zal uitdelen en op de foto zal gaan. Voor iedere handtekening en foto doneert Pogacar 10 euro. Ongeacht hoeveel dit er zullen zijn, zal hij sowieso minstens 10.000 euro doneren.

Een mooi gebaar van Pogacar, die naast het leed in zijn thuisland ook nog andere zaken aan zijn hoofd heeft. Vandaag neemt hij namelijk deel aan het WK tijdrijden. Daar wordt hij bij de outsiders gerekend. In vorm is het Sloveense wielerfenomeen alleszins, want zondag werd hij nog derde in de wegrit.