Helse beelden van bosbranden op paradijselijk Hawaï: dodental stijgt naar 53, “duizenden” mensen zijn huis kwijt

De Amerikaanse eilandengroep Hawaï kreunt onder hevige bosbranden. Vooral het eiland Maui is ernstig getroffen. Al minstens 53 mensen zijn omgekomen, duizenden anderen zagen hun woning in vlammen opgaan. De noodtoestand is uitgeroepen.

Het dodental steeg vannacht van 36 naar 53. Dat heeft Maui County gezegd in een verklaring. Gouverneur Josh Green spreekt ook over “duizenden” mensen die zonder woonst zitten. “We gaan duizenden personen een onderdak moeten bieden”, klinkt het. Zo zijn de autoriteiten van de eilandengroep op zoek naar “tweeduizend kamers” om aan de eerste behoeften te voldoen. Hiervoor nemen ze momenteel contact op met hotels in de archipel. Verder riep de gouverneur de eilandbewoners ook op om solidair te zijn en ontheemden een plek te geven bij hen thuis.

Beelden van de situatie ter plaatse tonen bijna apocalyptische toestanden. Op Maui zagen enkele tientallen bewoners geen andere uitweg dan de oceaan in te lopen om te ontsnappen aan de vlammen. Ze moesten gered worden door de kustwacht. Ook vrijwilligers die een boot bezitten werden ondertussen al opgeroepen om mee te helpen.

“De brand kan een mijl of meer van je verwijderd zijn en een minuut later bij je huis zijn”, zei een lokale brandweerchef aan CNN. Dat de brand zo snel verspreidt, heeft te maken met hevige windstoten, vermoedelijk gelinkt aan Dora, een orkaan van categorie 4 die momenteel honderden kilometers ten zuiden van Hawaï passeert.

Ongekend

“Het feit dat we branden hebben in verschillende regio’s en dat dit het indirecte gevolg is van een orkaan, is ongekend”, zei waarnemend gouverneur Sylvia Luke eerder. “De situatie is zeer ernstig.” In verschillende gebieden zijn mensen geëvacueerd. Onder meer het toeristenstadje Lahaina is zwaar getroffen. Honderden families moesten er gisteren hun woning verlaten. Het stadje zou intussen zo goed als volledig in rook zijn opgegaan.

De Amerikaanse president Joe Biden riep donderdagavond de noodtoestand uit: federale hulp is onderweg. Met die middelen kan de noodhulp en heropbouw gefinancierd worden.

De luchthaven van Maui blijft ondanks de hevige rookontwikkeling operationeel.

