ONZE STERREN. Evenepoel en Van Aert bij de topfavorieten maar let toch zeker ook op een rijzige Italiaan

Het WK tijdrijden bij de mannen-elite belooft opnieuw een titanenstrijd te worden. Net als twee jaar geleden in Brugge lijkt het weer te zullen uitdraaien op een driestrijd tussen Remco Evenepoel, Wout van Aert en die dekselse Filippo Ganna. Wie van de drie? Of staat er ook in het Schotse Stirling een nieuwe Tobias Foss op?

VIJF STERREN

Remco Evenepoel

Het mag duidelijk zijn: Remco Evenepoel heeft zijn zinnen gezet op de wereldtitel in het tijdrijden en als Evenepoel ergens zijn zinnen op zet, dan mag je er zeker van zijn dat er gepresteerd wordt. De veelkunner van Soudal - Quick-Step vindt in en om Stirling een parcours dat hem zou moeten liggen. In de openingsfase liggen er vooral lange rechte stukken te wachten waarop Evenepoel zowel zijn power als zijn aërodynamica kan laten renderen. Het tweede deel is technischer van aard maar niet van die aard om Evenepoel uit zijn ritme te brengen. Bovendien zit hij in volle opbouw richting Vuelta en zou de conditie richting het zenit moeten gaan.

VIER STERREN

Filippo Ganna

De 27-jarige Italiaan van Ineos-Grenadiers is in het tijdrijden zijn aureool van onklopbaar te zijn ietwat kwijtgeraakt. Deels door andere prioriteiten, deels door een sterker wordende concurrentie. Maar de ontknoping van de individuele achtervolging op de piste eerder deze week doet vermoeden dat Ganna in topvorm verkeert. Ganna maakte in de derde van de vier kilometer meer dan twee seconden goed op zijn uitdager Dan Bigham. Ganna pakte eerder deze week al twee medailles op de piste en zal daar maar al te graag een derde medaille aan toevoegen.

Wout van Aert

Als Wout van Aert vanmiddag niet wint, dan hopen we eerlijk gezegd dat hij als tweede eindigt. Van Aert verdient na een rist tweede plaatsen op WK’s allerhande eindelijk een regenboogtrui. Zo makkelijk hij ze in het veld wint, zo moeizaam lijkt het te gaan op de weg. De wegrit van afgelopen zondag bewees alvast dat de Kempenaar in topvorm verkeert. Maar of dat volstaat om de concurrentie af te houden, zal nog moeten blijken. Niemand die het hem niet zou gunnen maar wielrennen op dit niveau is geen liefdadigheid.

DRIE STERREN

Stefan Kung

Tja, de Zwitser is in het tijdrijden de regelmaat zelve. Zelden of eigenlijk nooit valt Kung buiten de top vijf van een tijdrit. En wie tot dat kransje renners behoort, kan in dit uitgelezen deelnemersveld ook winnen. De hardrijder van Groupama - FdJ finishte bovendien afgelopen zondag knap vijfde in de wegrit wat bewijst dat er met de conditie helemaal niets fout is. Er komt een dag dat Stefan Kung beloond zal worden voor al de arbeid die hij levert. Is vandaag die dag?

Tadej Pogacar

Herinnert u zich nog de laatste tijdrit van Tadej Pogacar? De Sloveen kreeg tijdens de Tour in de tijdrit naar Combloux een dreun van jewelste van Jonas Vingegaard en gaf daar de Tour definitief uit handen. Maar we mogen niet vergeten dat hij desalniettemin tweede werd en meer dan een minuut beter deed dan… Wout van Aert. Een Pogacar in topconditie kan alles, dus ook tijdrijden. En aangezien hij zondag derde werd, is de topconditie zeker daar. Alleen had hij het vandaag graag iets lastiger gezien.

Geraint Thomas

In het vooruitzicht van de Vuelta krijgt Geraint Thomas een ferme test voor de wielen geschoven. Maar dit is meer dan een test. Als Thomas toezegt voor een WK in eigen land, dan maakt hij daar een erezaak van. Door de plaats op de kalender startte Thomas amper op een WK tijdrijden maar in Imola knalde hij toch naar een vierde plaats. Vlak hem dus zeker niet weg. Een Welshmen die verrast in Schotland, wij sluiten het niet uit.

TWEE STERREN

Stefan Bissegger

De regerend Europees kampioen tijdrijden is er zeker ook eentje om in de gaten te houden. Bij een goede dag is Bissegger in staat om met zijn monsterversnelling voor een knalprestatie te zorgen. Alleen sloeg de turbo dit seizoen nog niet al te vaak aan. Maar met de Zwitser weet je nooit.

Mikkel Bjerg

Mochten we een gokje willen wagen in de hoop veel geld te verdienen, dan zouden we onze centen inzetten op Mikkel Bjerg. De Deen is een drievoudig wereldkampioen tijdrijden bij de beloften en slaagde er dit jaar als enige in om zijn landgenoot Jonas Vingegaard een nederlaag in het werk tegen de klok aan te smeren, meer bepaald in de individuele tijdrit in het Criterium du Dauphiné. Bjerg had na dertig lastige kilometers twaalf seconden voorsprong op de latere Tourwinnaar.

Rohan Dennis

De Australiër zet aan het eind van het seizoen een punt achter zijn carrière maar zou dat naar het schijnt het liefst doen met een knalprestatie in zijn specialiteit, het tijdrijden. Dennis is een tweevoudig wereldkampioen (2018 en 2019) en mag zich dus zonder al te veel schroom een grootheid noemen in dit werk. Heeft hij zich nog één keer kunnen opladen voor de mondiale titelstrijd. Zeg nooit nooit als Rohan Dennis de fiets opstapt.

Joshua Tarling

Vorig jaar won Joshua Tarling de wereldtitel in het tijdrijden bij… de juniores. Tarling is een supertalent die makkelijk nog in de beloftencategorie had kunnen rijden maar bewust koos voor de strijd met de allergrootsten. Het Britse supertalent finishte recentelijk in de Tour des Regions Wallons nog als tweede in de individuele tijdrit, op luttele seconden van ploeggenoot Filippo Ganna. De afstand zou hem parten kunnen spelen maar Tarling heeft op 19-jarige leeftijd al het postuur van de echte tempobeul.

EEN STER

Tobias Foss

Niemand die Tobias Foss vorig jaar tussen de favorieten plaatste en toch werd de Noor wereldkampioen, tot ontzetting van Remco Evenepoel. Die fout van vorig jaar willen we niet meer overdoen en dus geven we Foss een sterretje maar meer ook niet. Zijn laatste tijdritten waren verre van overtuigend en dus dichten we hem nauwelijks winstkansen toe. Maar dit sterretje willen we hem niet onthouden.

Remi Cavagna

Tja, met Cavagna is het vaak erop of eronder. Als het erop is, dan is hij tot de meest waanzinnige dingen in staat. Is het eronder, dan zullen we vanmiddag weinig adem aan Cavagna verspillen. Maar de Fransman is altijd en overal in staat om mee te dingen voor de dichte ereplaatsen.

Mattia Cattaneo

Italiaan, hardrijder, net bijgetekend bij Soudal - Quick-Step en recentelijk nog winnaar van de individuele tijdrit in de Ronde van Polen. Bovendien is ook Cattaneo in volle opbouw richting de Ronde van Spanje zodat je mag verwachten dat de conditie treffelijk zal zijn.

Kasper Asgreen

Aan het einde van de Tour dachten we dat de beste Asgreen uit de doden herrezen was maar dan kwam er afgelopen zondag toch weer een tegenvallend WK op de weg. Maar bon, de Deen krijgt vandaag een nieuwe kans en viel in het verleden al een paar keer nipt van het podium in tijdritten die ertoe deden. Vierde in Brugge op het WK, zevende op de olympische tijdrit in Tokio.

Jay Vine

De Australiër Jay Vine mag het rijtje afsluiten maar hier had evengoed zijn UAE-ploegmaat Joao Almeida kunnen staan. We kiezen voor Vine omdat we tot voor volgend jaar dachten dat hij niet eens een deftige tijdrit kon afwerken. Maar in januari won hij plots het Australisch kampioenschap en ontpopte hij zich tot een uitstekend tijdrijder. Outsider, meer ook niet maar toch ook weer een kerel om in de gaten te houden.