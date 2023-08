KRC Genk loopt averij op in Griekenland: Trésor, Kayembe, Galarza en Arokodare onzeker voor wedstrijd tegen Cercle

“Op het einde van de wedstrijd kreeg ik een kniestoot op mijn dij. Het doet nog altijd veel pijn, maar het is moeilijk in te schatten hoe lang ik aan de kant zal staan”, kon Trésor ons na de wedstrijd niet veel wijzer maken over de ernst van zijn blessure.

Over de wedstrijd zelf vond Trésor dat er meer in zat. “Dit was een onnodige nederlaag. Jammer van die vroege tegengoal, maar we hebben laten zien dat het geen onmogelijke opdracht is om dit volgende week recht te zetten. We hebben onze voet naast die van Olympiakos gezet. Tot in de laatste minuut zijn we vol voor de gelijkmaker blijven gaan. Die hadden we ook verdiend.”

Trésor had het ook nog kort over de transfergeruchten die rond hem blijven spelen. “Ik heb niks meer gehoord. Ik ben er ook niet mee bezig. Ik zal me tot de allerlaatste minuut blijven inzetten voor Genk.”