Michel Vanden Brande slachtoffer van gewiekste oplichter: “Al twee auto’s moeten verkopen en geld geleend bij mijn zoon”

Kontrimo, het stellingbedrijf van Michel Vanden Brande in Temse, is het slachtoffer geworden van oplichting door een medewerker. “Hij verkocht hier mooie praatjes en ik vertrouwde hem”, zegt Vanden Brande. “Toen onze maandelijkse omzet daalde van 1 miljoen euro naar 18.000 euro, wist ik dat er iets niet klopte.”

In december kwam F.M. zich bij het bedrijf aanmelden voor een functie als projectleider bij Kontrimo. “Het zag er in het begin allemaal heel goed uit, hij heeft zich hier echt binnengepraat”, zegt zaakvoerder Michel Vanden Brande, ook bekend van het programma The Sky is the Limit. “Het was een harde werker, zeker in het begin. Hij zat van ’s morgens 6 uur tot 10 uur ’s avonds aan zijn bureau. Na een paar maanden dienst gaf hij me enkele tips voor mijn boekhouding, zoals een voorstellen om minder BTW te moeten voorschieten.”

Michel nam de man in vertrouwen en maakte hem verantwoordelijk voor de boekhouding. “Van boekhouden ken ik niets. Hij verkocht mooie praatjes en ik ben er met open ogen ingelopen”, zegt hij.

Van 1 miljoen naar 18.000 euro

Toen Vanden Brande zag dat de omzet van normaal 1 miljoen euro kelderde naar louter 18.000 euro, rook hij onraad. “Die man heeft ons serieus opgelicht. We hebben nu met een extern boekhoudkantoor ingeschakeld die 600 werven moet contacteren om de schade te begroten”, zegt hij. “We weten nog niet waar het geld naartoe is, maar ondertussen moet ik wel mijn maandelijkse vaste kosten van ongeveer 700.000 euro betalen.”

“Ik heb al twee auto’s moeten verkopen en geld moeten lenen bij mijn zoon om alles te kunnen betalen. Die man had ervoor kunnen zorgen dat mijn bedrijf, waar ik jaren aan heb gewerkt, op enkele maanden tijd failliet kon gaan. Er is maar net op tijd ingegrepen. Mijn grootste vrees is dat hij de facturen heeft opgemaakt met een ander rekeningnummer en er zo met het geld vandoor is.”

Gangster

Die vrees van Michel is niet onterecht, want de man is niet aan zijn proefstuk toe. Hij heeft al verschillende veroordelingen voor gelijkaardige feiten op zijn kerfstok. Hij ontzag daarbij niemand. Niet enkel bedrijven werden het slachtoffer van zijn malafide praktijken, maar ook zijn eigen nicht. Aan die laatste moest hij begin dit jaar nog een opgelegde schadevergoeding van 13.400 euro betalen.

In mei van dit jaar werd F.M. nog door de correctionele rechtbank van Dendermonde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden en boete van 8000 euro. Hij kreeg daarbovenop een beroepsverbod van 10 jaar. “Dat zo’n gangsters vrij mogen lopen met effectieve gevangenisstraffen is onbegrijpelijk. Hij gaat gewoon rustig verder zijn gangetje”, zegt Vanden Brande.

Facebook

Vanden Brande uitte donderdag ook zijn ongenoegen op Facebook. Hij maakte in een post de identiteit van de man bekend en waarschuwde andere ondernemers. “Die man moet gestopt worden, het kan me niet schelen of ik dit mag of niet. Wie weet maakt hij nu al zijn nieuwe slachtoffer”, gaat hij verder.

In september wordt Kontrimo 25 jaar. Het zal een feest in mineur worden. Hopelijk kunnen we alle rekeningen betalen en blijft de schade beperkt.”