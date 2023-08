REACTIES. Deila: “Het zelfvertrouwen van Yaremchuk stijgt elke dag”, scorende Spileers: “Op training vliegt alles nochtans naast”﻿

“Het mag niet meer misgaan”, zei een voorts altijd voorzichtige Ronny Deila. De Noor was tevreden met de ingesteldheid van zijn jongens. Ook Mats Rits kwam ter sprake: “Ik zou willen dat Mats blijft, maar het is zijn beslissing.”

Club had niet de minste moeite met Akureyri. Het is onmogelijk dat blauw-zwart de 5-1-bonus nog uit handen geeft in IJsland. Die mening had ook Ronny Deila: “Zelfs ik durf zeggen dat het niet meer zal fout lopen. Tenzij we heel veel zotte dingen doen. We hebben het goed gedaan. Er waren grote verwachtingen om het meteen in de heenmatch te ‘killen’, maar we zijn geduldig gebleven, hebben de hele tijd druk gezet en hebben zo openingen gevonden.”

“We hadden meer kunnen scoren”, vond Deila wel. “Maar uiteindelijk kan ik alleen maar positief zijn. Ik zag energie en toewijding. We hebben wat jongens kunnen laten rusten en anderen plezier gegeven.”

Yaremchuk scoorde. — © BELGA

In die laatste categorie hoort ook Roman Yaremchuk thuis. Hij maakte zijn eerste doelpunt sinds oktober. Het deed hem zichtbaar deugd. “Ik ben blij voor hem”, aldus Deila. “Zijn zelfvertrouwen stijgt elke dag. Hij is ook scherper dan in het begin, we gaan Roman nog goed kunnen gebruiken. Hij werkt hard en biedt intensiteit. Deze goal was goed voor hem en goed voor ons.”

“Wil dat Mats blijft”

Deila sprak ook kort over Mats Rits. De fans zongen luidkeels liedjes tégen Anderlecht, die waren aan het adres van Rits gericht. De middenvelder kwam niet in actie, hij kan naar Anderlecht en Union.“Ik kan de emoties van de supporters wel plaatsen, dat hoort erbij. Ik zou willen dat Mats blijft, maar het is zijn beslissing.”

Uitgelachen Spileers

Wie uitgebreid mocht lachen, was Jorne Spileers. De 18-jarige fungeerde donderdagavond als blikopener voor Club Brugge. En dat met een knappe plaatsbal, en dat voor een centrale verdediger. “Op training lachten ze mij uit, maar kijk: ik heb gelijk gekregen”, vertelde Spileers. “Scoren geeft een leuk gevoel. De coach zei mij dat ik mag challengen, proberen. Op training probeerde ik dat ook. Maar dat ging constant mis (grijnst). Ze vlogen allemaal naast. ‘It will come’, antwoordde ik op training. Tijdens de match probeerde ik het toch, en je kan stellen dat het een mooie plaatsbal was. Na mijn goal zei ik het meteen tegen Skov Olsen: zie je wel dat ik gelijk had?” (lacht)

Spileers viert. — © BELGA

De kwalificatie voor Club is nu al zo goed als binnen. “Of het een makkie was?”, stelde Spileers zich de vraag. “Dat is het nooit, want we weten niet hoe zo’n ploeg voor de dag zou komen. Maar we hebben het gefocust en scherp aangepakt. Normaal gezien zou de kwalificatie binnen moeten zijn.”