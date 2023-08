Brandweer moet jongeman bevrijden na zware klap in Diepenbeek

Diepenbeek

De brandweer moest donderdagavond een jongeman bevrijden na een zware klap op de Agoralaan in Diepenbeek. Daar reed rond 20.30 uur een automobilist tegen een boom. De chauffeur en een passagier op de achterbank liepen daarbij verwondingen op en werden onmiddellijk met de ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Een tweede passagier, die voorin de wagen zat, moest door de hulpdiensten uit de auto gehaald worden. Hij zat gekneld en de brandweer had de handen vol met de bevrijding. Deze nam meer dan een uur in beslag.

© TP

Het slachtoffer bleef bij bewustzijn, maar liep wel zware verwondingen op. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet bekend of er sprake is van levensgevaar. Alle inzittenden zouden behoren tot de zigeunerfamilie die momenteel in de buurt verblijven.