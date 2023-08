Nick Kyrgios geeft nu ook forfait voor US Open

LEES OOK. Gillé en Vliegen door naar achtste finales in Toronto

Na een knie-operatie miste Kyrgios al het Australian Open en Roland-Garros. In juni maakte hij een comeback in Stuttgart. Hij verloor er in de eerste ronde in twee sets van de Chinees Wu Yibing (ATP-91). Een polsblessure hield hem daarna weg van Wimbledon, waar hij vorig jaar nog verliezend finalist was.

Op de ATP-ranking is de voormalige nummer dertien naar de 92e plaats gezakt. Vorig jaar was Kyrgios kwartfinalist op Flushing Meadows. Die punten gaat hij dus ook nog verliezen.

Naast het forfait van Kyrgios moesten de organisatoren ook dat van Jan-Lennard Struff (ATP-25) melden. De Australiër en de Duitser worden op de hoofdtabel vervangen door de Argentijnen Facundo Diaz (ATP-96) en Diego Schwartzman (ATP-98).