Greg Van Avermaet neemt op 15 oktober in Dendermonde afscheid van fans met fietstocht, minivoetbaltoernooi en muziekoptredens

Greg Van Avermaet zal zondag 15 oktober in zijn thuisstad Dendermonde afscheid nemen van zijn supporters. Dat deelde de olympische kampioen van 2016 donderdag via zijn sociale media mee.

“Jullie hebben mij tijdens mijn carrière door dik en dun gesteund en daarom wil ik graag iets terugdoen voor alle supporters”, klinkt het. “Op zondag 15 oktober hang ik officieel mijn fiets aan de haak in mijn thuisstad Dendermonde.”

Van Avermaet plant een fietstocht “met ploegmaten van vroeger en nu”, een minivoetbaltoernooi “met bekende namen” en optredens, onder meer van de Ketnetband, op de Grote Markt. Episch centrum wordt een “Goodbye Greg-fandorp” met foodtrucks en springkastelen op de Groene Dender.

Begin mei maakte de 38-jarige Van Avermaet bekend dat hij zijn laatste seizoen bezig is. Hij won 42 profkoersen, met daarbij naast de olympische wegrit, Parijs-Roubaix (2017), de Omloop Het Nieuwsblad (2016 en 2017), de E3 Prijs (2017), Gent-Wevelgem (2017), de Grand Prix Montréal (2016 en 2019), de Tirreno-Adriatico (2016), twee ritten in de Tour (2015 en 2016) en een etappe in de Vuelta (2008).