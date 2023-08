In geval van uitschakeling treft KRC Genk in play-offs Conference League waarschijnlijk Turkse Demirspor

Patrick Kluivert. — © NurPhoto via Getty Images

KRC Genk speelt op 24 en 31 augustus sowieso Europese play-offs. Geraakt Racing volgende week donderdag voorbij Olympiakos, dan wordt Cucaricki Belgrado de tegenstrever in de Europa League. In geval van uitschakeling treft KRC Genk de in play-offs van de Conference League waarschijnlijk Adana Demirspor. De Turkse ploeg van coach Patrick Kluivert won donderdagavond voor eigen publiek de heenmatch van de derde voorronde met zware 5-1-cijfers van het Kroatische Osijek.