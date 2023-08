Honger van Lotte Kopecky is nog lang niet gestild: “De wedstrijd van zondag is eigenlijk mijn hoofddoel van het seizoen”

Op haar 27ste is Kopecky uitgegroeid tot één van de leading lady’s van het vrouwenwielrennen. Niet enkel in België maar ook daarbuiten is de Antwerpse een boegbeeld van het vrouwenpeloton geworden. En dus is Kopecky, logischerwijs, zondag topfavoriete voor het WK-goud in de wegrit. “Of ik topfavoriete ben? Daar mag je zelf op antwoorden. Het maakt me ook niet veel uit. Het zal niet veel veranderen aan hoe ik de wedstrijd zal aanvatten. Ik ben fris van de piste gekomen en voel me gewoon goed.”

Kopecky tijdens de persconferentie. — © BELGA

Een tactisch plan wil Kopecky niet prijsgeven. “Want de concurrentie leest ook mee”, lacht ze. “Maar deze ploeg kan alle scenario’s aan. En ik wil niet uit het oog verliezen dat we bij de beloften ook nog Julie (De Wilde, nvdr.) hebben die ook voor de wereldtitel strijdt. Ik ben wel benieuwd hoe de andere landen het parcours zullen gebruiken.”

Concurrenten

Uiteraard staat Kopecky niet alleen aan de start. “Ik kijk naar Lianne Lippert, ook het Italiaanse blok heeft veel rensters die het kunnen afmaken”, aldus Kopecky. “Ik ben ook benieuwd naar wat Dygert op dit parcours kan. En natuurlijk is er mijn ploeggenote Demi Vollering. Haar tijdrit was minder maar een chronorace van 36 kilometer zegt weinig over de wedstrijd van zondag. Ja, ik hou er rekening mee dat er op mijn wiel gereden zal worden. Maar als dat gebeurt, wil dat ook zeggen dat ik goed vooraan zit.”

Na een succesvolle passage op de baan wil Kopecky nu ook scoren op de weg. — © BELGA

Kopecky is bezig aan een wonderbaarlijk seizoen. En toch is haar honger nog niet gestild. “Op zich is het al goed geweest maar dat wil niet zeggen dat ik niet graag wil winnen”, benadrukt ze. “Deze wedstrijd had ik voor het begin van het seizoen met stip aangeduid. Dit moet mijn hoogtepunt worden. Wat ik al gewonnen heb, maakt eigenlijk niets uit voor zondag. En neen, mijn tweede plaats vorig jaar in Wollongong is geen bijkomende stimulans. Natuurlijk was het een gemiste kans maar als ik de wedstrijd achteraf analyseer, dan was ik niet bij de beste rensters in koers en kon ik enkel met een gelukje spurten voor de eerste plaats. Die kater was dus redelijk snel verteerd.”