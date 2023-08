Het echte werk volgt pas tegen Osasuna: Club Brugge neemt makkelijk afstand van IJslandse KA Akureyri

Wat Ronny Deila werkelijk uitstekend kan, is met zijn arm op de dug-out leunen. Hij doet het slechts af en toe, maar áls het gebeurt, lijkt het wel alsof hij aan de toog staat.

(Een mopje over een caféploeg als tegenstander is met zo een voorgaande zin snel gemaakt, maar dat zou misschien toch een beetje te gemakkelijk zijn.)

Iemand die een beetje voetbal kent, had aan een paar minuten genoeg om te zien dat KA Akureyri het Club nooit lastig kon maken. Dat is geen schande: het merendeel van de IJslandse spelers combineert sport met een job of studies.

De cijfers aan de rust waren in die context geen verrassing. Vier tegen nul, en dat na een helft waarin Club niet eens het gaspedaal diende in te duwen. Het ging zo makkelijk dat Club niet op zijn best kón zijn - da’s menselijk.

De doelpuntjes voor de pauze waren van Spileers, Vanaken, Skov Olsen en Thiago. Spileers is op kousenvoeten uitgegroeid tot een vaste waarde achterin - logische contractverlenging en -opwaardering deze week - en kan dus klaarblijkelijk ook scoren.

© BELGA

De meest opvallende pion was echter opnieuw Andreas Skov Olsen. De Deen is wat ons betreft Gouden Schoen-materiaal - héérlijke voetballer. De 3-0 legde hij beheerst binnen.

Thiago pikte zijn goaltje mee - dat de 4-0 vanop de stip kwam, maakte die treffer niet minder waard, want scoren is scoren -, maar de Braziliaan zou toch een tikje meer moeten kunnen brengen. Club is bereid hem de nodige tijd te gunnen.

Sterke basiself

Deila was met zijn beste ploeg aan de match begonnen. Terecht, want je moet de opponent altijd respecteren en Europees voetbal is niet iets dat je licht mag opnemen. Even logisch was het dat Deila na 45 minuten aan het wisselen ging. Zondag wacht alweer een soort Europese verplaatsing - met de bus van Brugge naar Eupen is wel een eindje bollen - en het seizoen is nog lang. Enter Roman Yaremchuk, Casper Nielsen en - minder interessant - Ordonez.

Net na het uur kregen we ook het debuut van Philip Zinckernagel. Het was toen zowaar net 4-1 geworden. De IJslandse coach met de korte broek - bizar, maar soit - vierde die eerredder uitbundig. Het was hem gegund.

Juichende Yaremchuk

We zijn er nog niet uit of het voor de invallers ideale omstandigheden waren om zich te tonen. De mot zat er toch een klein beetje in, het hoefde allemaal niet zo nodig meer.

Nielsen was in elk geval gretig. Hij schuift een plekje op in de pikorde als Rits vertrekt en wilde bewijzen dat Deila op hem kan rekenen. Ordonez pakte uit met een leuke dribbel - we vermelden het omdat het voor een zweem van opwinding zorgde.

Wat de decibels nog meer de hoogte injoeg, was de 5-1 van Yaremchuk. Knap afgewerkt - hij nam een voorzet van De Cuyper prachtig op de slof.

© BELGA

Zijn eerste goal sinds oktober was zichtbaar een bevrijding voor Yaremchuk en Jan Breydel. Hij balde de vuisten. En toen zijn ploegmakkers slenterden richting de eigen helft, draaide hij zich om richting de spionkop en stak de armen hoog in de lucht. Mooi.

Het zou te ver gaan om te concluderen dat Yaremchuk nu ineens helemaal terug is. Hij miste nadien nog een grote kans vanuit buitenspel en had eerder al zijn beperkingen getoond, maar ach, dit was tenminste een stapje in de goede richting.

De supporters zetten de American wave in - het was een plezante zomeravond in Sint-Andries.

We willen geen party pooper zijn, maar het echte werk volgt pas in de play-offs van de Conference League tegen Osasuna. Het valt te hopen dat het dan even vlot loopt voor Club.