Biden roept ramptoestand uit en deblokkeert federale hulp voor Hawaï

“De maatregel van de president maakt federale fondsen beschikbaar voor de getroffen personen op Maui”, verklaart het Witte Huis in een communiqué.

Met het geld dat op deze manier vrijkomt, kan onder andere de noodhulp en de wederopbouw worden gefinancierd. Het vuur hield vooral lelijk huis in de toeristische stad Lahaina, die voor een groot deel in de as is gelegd.