Politieagent die tiener in Nanterre doodschoot na verkeerscontrole blijft in de cel

De onderzoekskamer van het hof van beroep van Versailles heeft donderdag de voorlopige hechtenis bevestigd van de politieagent die het dodelijke schot op Nahel afvuurde. De dood van de 17-jarige op 27 juni in Nanterre, na een wegcontrole, werd gevolgd door een week rellen in meerdere Franse steden.

“De onderzoekskamer heeft, in overeenstemming met de vraag van het parket, de afwijzing van het verzoek tot vrijlating bevestigd”, aldus het hof in een verklaring. De beschuldigde blijft daarom in detentie.

De 38-jarige politiemotorrijder, Florian M., werd aangeklaagd voor opzettelijke doodslag en zit sinds 29 juni in de gevangenis. Hij had op 6 juli om zijn vrijlating gevraagd. Dat verzoek werd door de onderzoekskamer en nu in beroep afgewezen.

Zijn opsluiting in de gevangenis is voor hem “totaal hopeloos”, zei zijn advocaat Laurent-Franck bij de eerste procedure begin juli.

