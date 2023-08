Na een afwezigheid van dertig jaar herleeft Pelter Skelter: Novastar en Zornik eerste namen

Limburg

Na dertig jaar herrijst Pelter Skelter als een feniks uit zijn as. In de jaren ’90 zorgde Pelter Skelter voor een frisse muzikale wind in Overpelt, en bij uitbreiding heel Limburg. Groepen als Tröckener Kecks, UK Subs, The Scene, Claw Boys Claw, L7, Gorky,… kwamen graag naar de oude gemeentezaal. Een legendarische plek voor heel wat bands en concertbezoekers. Maar in 1994 was het op. Tot nu. Met Novastar en Zornik zet Pelter Skelter zich in het najaar weer op de kaart.