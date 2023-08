Aanhoudende regen zorgt voor mislukte tarweoogst

Riemst

De tarweoogst is mislukt. Wie langs de Limburgse velden komt, zal veel tarwe in slechte staat tegenkomen. De oorzaak is de aanhoudende regen. Daardoor is groot deel van het tarwe plat te komen liggen en beginnen kiemen. Met tussen de 25% en 50% is de oogst goed begonnen, maar de natte zomer heeft roet in het eten gegooid. Nu we de komende dagen droog weer zullen hebben, gaan de boeren massaal het graan beginnen dorsen om de financiële schade te beperken. Het zal een bijna onhaalbare zaak zijn om winst te maken.