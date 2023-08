Venezolaan Leangel Rubén Linarez sprint naar eerste profzege in Ronde van Portugal

De Venezolaan Leangel Rubén Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortáguaa) heeft donderdag in de Ronde van Portugal (cat. 2.1) de eerste rit in lijn gewonnen. Na 188,5 kilometer tussen Anadia en Ourém sprintte de 26-jarige Venezolaan sneller dan de Tsjechen Daniel Babor en Tomas Barta.

Voor Rubén Linarez is het zijn eerste overwinning in het profpeloton. De Portugees Rafael Reis (Glassdrive Q8 Anicolor), die woensdag de proloog won, behoudt de leiding in het algemeen klassement.

De tweede etappe op vrijdag brengt de renners van Abrantes naar Vila Franca de Xira over een afstand van 177,3 kilometer. De 84e editie van de wedstrijd, die een opvolger zoekt voor de Uruguayaan Mauricio Moreira (Glassdrive Q8 Anicolor), eindigt op zondag 20 augustus.