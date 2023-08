Van de ene Limburgse club naar de andere: Lommelse publiekslieveling verhuurd aan Patro

Het Noord-Limburgse avontuur van Théo Pierrot (29) zit er na 18 maanden in het Soevereinstadion al op. De defensieve middenvelder wordt in zijn laatste contractjaar voor één seizoen - zonder aankoopoptie - verhuurd aan reeksgenoot Patro Eisden.

De Fransman paste niet langer in de plannen van de technische staf en mocht vanwege bewezen diensten elders op zoek naar meer speelgelegenheid. Pierrot kwam in de winter van 2022 over van eersteklasser Seraing en speelde in totaal 35 wedstrijden voor groen-wit. Pierrot veroverde vorig jaar de harten van het Lommelse publiek door samen met de Nederlander Bryan Smeets de degradatie af te wenden.

Janssen naar Patro

Patro Eisden stelde Perenaar Jochen Janssen (47) aan als nieuwe technisch directeur van de jeugdwerking. Eerder was de gewezen spits al aan de slag bij de jeugdwerking van KRC Genk en Lommel SK.