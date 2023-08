Belgische mountainbikers hadden “meer verwacht” van shorttrack op WK wielrennen: “We waren niet goed genoeg”

Geen uitschieters voor de Belgische mountainbikeploeg donderdag in de shorttrack tijdens het Super-WK wielrennen in Glasgow. Pierre de Froidmont werd veertiende in de explosieve wedstrijd over 20 minuten, Jens Schuermans 24e. Allebei hadden ze gehoopt beter te doen.

De Froidmont reed zijn eerste WK in de shorttrack: “Ik voelde mij niet slecht, maar het was een supersnelle koers. Door de rugwind (aan de finish) viel het geen tien seconden stil. Ik zat altijd net te ver, net achter de eerste groep. En eerlijk gezegd: ik had vandaag niet de benen om beter te doen. Ik heb blijven vechten, daar ben ik fier op. Maar ja, ik had gehoopt op iets meer. Maar dit was een goeie voorbereiding voor de crosscountry. Ik houd van het parcours van zaterdag. Het is best zwaar. En ik ben in vorm. Hopelijk wordt het zaterdag een mooie dag.”

Schuermans drong in de finale niet meer aan: “Toen ik zag dat ik niet meer mee zou kunnen doen voor de medailles. Ik zat op dat moment ook al erg op mijn limiet. Mijn start was niet supergoed, en ik voelde me niet goed genoeg om dat goed te maken. Ik slaagde er niet meer in te recupereren. Of om af te koelen, want ik had het superwarm. Jammer, want ik had er wel wat van verwacht. Dat mocht ook, denk ik.”

Clément Horny werd 49ste, Arne Janssens gaf op. Bij de vrouwen kwam nationaal kampioene Emeline Detilleux zoals gepland niet aan de start.