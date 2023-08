Politie zoekt veertiger die rond kampplaats in Lanaken rondhangt

De politie Lanaken-Maasmechelen is op zoek naar een man van ongeveer 45 jaar die zich de voorbije dagen ophield rond de ruime omgeving van een kampplaats op de Paalsteenlanaken in Lanaken.

Daar zijn momenteel jeugdkampen bezig en zij hebben de vreemde gedragingen van de onbekende bij de politie gemeld. Omdat de bedoelingen van de man onbekend zijn en als vreemd kunnen worden beschouwd zoekt de politie getuigen die meer kunnen vertellen of weten om wie het gaat.

Heb je in deze omgeving iets of iemand verdacht opgemerkt? Neem dan zeker contact op met politie Lanaken-Maasmechelen door te bellen naar 089/47.47.47 of stuur een mail naar PZ.lama@police.belgium.eu.