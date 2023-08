Ook dat heb je op een super-WK. Ze heten niet allemaal Evenepoel of Van Aert. Goedbetaalde profs die alle aandacht krijgen. Komen vanavond namens België in actie: Kenny Michalik en Robby Gubbelmans. Twee zelfverklaarde hobbyisten die vakantie moesten nemen om in Schotland te zijn. Hun sport: cyclobal. “En nu ga jij zeker vragen wat iedereen mij vraagt: wat is dat?”