Hasselt koppel dat dagenlang vastzat in Noorse berghut kan reis weer verderzetten

Oslo

Ex-judoka Ann Simons en haar partner Wim Bijnens hebben hun bergwandeling in Noorwegen alsnog kunnen ondernemen. Het Hasselts koppel wilde de Besseggen-tocht doen, maar door storm Hans zaten ze sinds maandagochtend vast in een berghut in Jotunheimen. Nu het noodweer is geweken, zijn ze over de bergkam getrokken. “Met drie dagen vertraging maar absoluut het wachten waard”, meldt Wim. “Nu zijn we bijna met de bus in Oslo, we zagen onderweg vele overstroomde meren. Onze citytrip in Oslo is nu wel ingekort tot een halve dag, maar we hebben zeker geen spijt van het moeten wachten. De Besseggen-hike gaf ons alvast het mooiste uitzicht dat wij ooit gezien hebben.”