In de VS is een nieuwe, erg besmettelijke coronavariant opgedoken. “Maar er is geen reden om ons zorgen te maken”, zegt viroloog Steven Van Gucht. — © Geert Van de Velde

Hasselt

Het coronavirus lijkt ver weg, maar dat is het niet. In de Verenigde Staten is er een nieuwe variant opgedoken die zich sneller verspreidt dan alle voorgaande. “Maar er is geen reden om je daar zorgen over te maken”, zegt viroloog Steven Van Gucht.