Limburgse scheepvaartpolitie houdt schip aan de kant na controle

Hasselt

De Limburgse post van de Scheepvaartpolitie voerde dinsdag een controleactie uit op het Albertkanaal. De inspecteurs controleerden vijf schepen tussen de sluis van Olen en de brug van Stokrooie in Hasselt. Tijdens de controles kwam naar boven dat een schip op meerdere vlakken niet in orde was met de wetgeving. Omdat de veilige vaart van het betrokken schip niet gegarandeerd kan worden hield de Scheepvaartpolitie de boot aan de kant. Totdat de schipper/eigenaar zich in regel stelt geldt een vaarverbod.

Voorts werd de actieve bemanning van alle gecontroleerde binnenschepen gecontroleerd. Ze legden onder meer een alcoholtest af. Iedereen testte negatief. Bij de actie werden in totaal twee processen-verbaal opgesteld.