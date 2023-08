Met dank aan mama die wegwedstrijden “te gevaarlijk” vond: Julie De Wilde vliegt naar onverwachte bronzen WK-medaille in het tijdrijden

Opnieuw een WK-succes voor Julie De Wilde! Vier jaar na haar zilveren medaille in de wegrit in het Britse Harrogate stond de Oost-Vlaamse opnieuw op het WK-podium, ditmaal als derde in de tijdrit bij de beloften. Een onverwachte medaille? De Wilde: “Stiekem had ik er toch op gehoopt.”

Tijdrijden heeft Julie De Wilde altijd graag gedaan. Meer zelfs, tijdrijden was aanvankelijk het enige wat de debuterende Julie De Wilde mocht doen. “Mijn mama vond het inderdaad te gevaarlijk om aan wegwedstrijden deel te nemen”, klonk het. “Het compromis was dat ik aan tijdritten mocht meedoen omdat het veiliger was.”

En zie! De 20-jarige Oost-Vlaamse ziet haar liefde voor de chronoraces beloond met een bronzen medaille. Een vreemde medaille, vonden wij. De beloften reden immers geen eigen wedstrijd, ook niet alle beloften stonden aan de start aangezien de meeste landen voor eliterensters kozen. “In het tijdrijden maakt het niet verschil uit of we een aparte wedstrijden hebben of niet”, vond De Wilde. “Je moet gewoon zo hard mogelijk fietsen. Nu ja, sommige landen kiezen voor elite-rensters en stellen geen beloftes op. En dus stond Shirin van Anrooij bijvoorbeeld niet aan de start terwijl zij zeker een kandidate voor het podium was. Maar vorig jaar koos België voor twee elite-rensters en kon ik mijn kans niet verdedigen. Ach, ik ben al blij dat de beloftes een eigen podium krijgen. En vanaf 2025 krijgen we ook een eigen wedstrijd. Allez, ik zal dan geen belofte meer zijn maar het is goed voor de meisjes die dan belofte zijn.”

© BELGA

De Wilde had naar eigen zeggen ook niet direct zicht op de concurrentie. “Ik heb niet de startlijst overlopen om te zien wie een asterix voor haar naam had staan”, glimlachte ze. “Daar zou ik te veel energie in steken die ik veel beter in mijn tijdrit zelf kon investeren. Ik hecht bovendien ook veel belang aan mijn zeventiende plaats overall. Ik hoopte op een plaats in de top 25, stiekem op top 20. Als je dan uiteindelijk zeventiende wordt, dan heb ik geen reden om te klagen.”

Geen topgevoel

De Oost-Vlaamse reed naar eigen zeggen niet haar beste tijdrit. “Omdat ik niet de benen had waar ik op hoopte”, gaf ze aan. “Het draaide niet vlot zodat ik uiteindelijk best wel tevreden ben mijn bronzen medaille. Meer zat er echt niet in. Misschien moet ik mij ook iets meer toeleggen op het tijdrijden want er is zeker nog ruimte voor verbetering. Ik zat de voorbije maanden niet veel op mijn tijdritfiets. Eerst was er een hoogtestage met de ploeg met het oog op de Tour, daarna volgde de Tour zelf met weliswaar een tijdrit. Na de Tour was het toch vooral zaak om te herstellen. Ik deed wel wat trainingen op mijn tijdritfiets maar intensieve blokken trainen lukte niet echt.”

© BELGA

Blij voor ploeggenote

De medaille van Julie De Wilde is het zoveelste bewijs van het goede werk dat geleverd wordt bij Fenix-Deceuninck en de broers Roodhooft. “Want er was ook de bronzen medaille van mijn ploeggenote Christina Schweinberger”, glunderde De Wilde. “Eigenlijk ben ik blijer met haar medaille dan met de mijne. Christina doet doorheen het seizoen enorm veel voor mij en ik vond dat ze allang verdiende om ook een keertje te winnen. Met deze onverwachte bronzen medaille wordt ze echt wel beloond. En ook de ploeg. We hangen ongelooflijk goed aan elkaar en maken elkaar beter.”