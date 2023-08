Bestuurder van tractor beboet voor overlading bij controles in Halen en Herk-de-Stad

Woensdag organiseerde de politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) verkeerscontroles met mobiele weegplaten. Het was een actie gericht op zwaar vervoer in Halen en Herk-de-Stad. In totaal waren 25 van de 38 gecontroleerde voertuigen in orde. Eén bestuurder werd uit het verkeer gehaald terwijl hij zich met een tractor met overladen aanhangwagen verplaatste. Beide assen van de aanhangwagen hadden een overlading van meer dan 5 ton.

Een elektrische step trok even later de aandacht toen deze snelheden van 45 kilometer per uur haalde. De step werd in beslag genomen aangezien de bestuurder noch een geldig verzekerings- en inschrijvingsbewijs noch een geldig rijbewijs kon voorleggen.

© Politie LRH

In totaal werden er 9 onmiddellijke inningen opgesteld voor een totaalbedrag van 10.680 euro. Daarnaast stelde de politie LRH ook vijf processen-verbaal op.