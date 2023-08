UCI schiet Mathieu van der Poel te hulp: door nieuwe regel lijkt hij niet langer als laatste te moeten vertrekken op WK mountainbike

Straf nieuws van het WK mountainbike: de organisatie onderzoekt of ze de regels over de startvolgorde nog kan aanpassen in het voordeel van Mathieu van der Poel voor de rit die zaterdag op het programma staat. Dat bevestigen bronnen binnen de UCI ons. Met de huidige regels zou de kersverse wereldkampioen op de weg daar als allerlaatste moeten starten, maar door de regelwijziging zou hij vanop de vijfde rij mogen vertrekken.