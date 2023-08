Twee meisjes sterven bij raketaanval op Zaporizja: uur eerder zongen ze nog om geld in te zamelen voor Oekraïense leger

Bij een Russische aanval op de Oekraïense stad Zaporizja vielen woensdag twee doden. Dat meldde het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die twee blijken de twee jonge muzikanten Khrystyna Spitsyna en Svitlana Semeykina. Een uur eerder zamelden ze nog geld in door op straat muziek te spelen.

“Als gevolg van een raketaanval door Russische terroristen op Zaporizja zijn onze getalenteerde meisjes, Svitlana Semeykina en Khrystyna Spitsyna, op tragische wijze om het leven gekomen. Gisteren (woensdag, red.) zongen en speelden ze nog voor de mensen en vandaag (donderdag, red.) zijn ze geen van beiden meer bij ons. De Russische raket nam meedogenloos hun stemmen weg, hun levens, en daarmee ook een deel van de ziel van ieder van ons.” Dat schreef het lokale cultureel centrum op Facebook.

De meisjes, 19 en 21 jaar oud, waren een uur eerder nog de straat opgetrokken om muziek te spelen en te zingen. Zo wilden ze geld inzamelen voor de Oekraïense troepen. Beide zijn ze dochters van militairen die momenteel aan het front vechten.

“Deze jonge vrouwen geloofden in een levendig en vredig leven onder de Oekraïense vlag. Ze geloofden in de overwinning en streefden daar op eigen kracht naar. Daarom moeten we het nu voor hen doen”, voegde het centrum eraan toe.

Bij de aanval op Zaporizja vielen ook zeven gewonden. Eén persoon werd in eerdere berichten doodverklaard, maar kon toch gereanimeerd worden.

