Het Biessenhuys in de Hemelingenstraat is veel te groot voor Magis. “We verhuizen met een ander concept naar Riksingen”, zeggen Aagje Moens en Dimitry Lysens. — © Bart Borgerhoff

Tongeren

De culinaire wereld in Tongeren wordt ietwat dooreengeschud. Het pand waar sterrenrestaurant Magis is gevestigd, staat te koop. “Het is te groot. Wij verhuizen met een ander concept naar Riksingen, al is dat nog niet voor meteen.” Restaurant Sjalotte, goed voor 13,5 op 20 in de Gault&Millau, zoekt dan weer een nieuwe eigenaar.