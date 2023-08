Deur staat voor geblesseerde Nafi Thiam nog op een kier voor Memorial Van Damme: “Nog niets beslist”

Thiam was eerder al aangekondigd voor het hoogspringen op de Memorial Van Damme. De tweevoudige olympische kampioene is al jaren de grote publiekstrekker van het evenement. De vraag is nu of ze überhaupt nog in actie komt dit seizoen. “Dat is nog niet beslist”, zo laat haar management weten op zowel de vraag of haar seizoen al afgelopen is als de vraag of ze nog zal deelnemen aan de Memorial Van Damme.

Op 16 en 17 september is er ook nog de Diamond Leaguefinale in het Amerikaanse Eugene, de thuishaven van Nike. Thiam is een van de uithangborden van het sportmerk, dat haar er ongetwijfeld graag aan de start zal hebben.