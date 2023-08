Dierenbeul schiet pas bevallen ree dood: “Zonder hun moeder zullen haar jongen het ook niet halen”

Het dode dier werd dinsdag aangetroffen in een maïsveld. Wellicht heeft het nog een tijdje geleefd vooraleer het in mekaar zakte. — © rr

Op de Provinciale Weg in Sint-Amands is begin deze week een ree doodgeschoten. Het dier - een reegeit - werd in de borst geraakt en bloedde dood. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat er mogelijk geschoten is met een luchtdrukgeweer. Alles wijst erop dat de reegeit pas bevallen was en dus jongen had. Zonder hun moeder is de kans heel klein dat zij het overleven.

De overleden ree werd dinsdag in een maïsveld naast de Provinciale Weg, vlakbij de Maalderstraat en Muldersweg, aangetroffen. “Op dit ogenblik zijn er wegenwerken op de Provinciale Weg. Er is dus geen verkeer mogelijk en sociale controle is daardoor ook nauwelijks of niet. Daarvan heeft de dader gebruikgemaakt om op het dier te schieten”, zegt Kris Janssens van wildbeheerseenheid (WBE) Klaverbeek. “Wij hadden op een terrein vlakbij een wildakker aangelegd. Dat is een terrein waar wild wat beschermd is en waar ze ook in alle rust kunnen eten. We doen dat onder meer om het reeënbestand in de regio op peil te houden. De ree is er ook naartoe gekomen en moet dan wellicht vanop de straat geraakt zijn. Met een heel laag kaliber. Ofwel met een luchtdrukgeweer of een 6mm.”

De ree werd gevonden in een maïsveld naast de Provinciale Weg en vlakbij de Muldersweg (overzijde Maalderstraat). — © Joris Herregods

“Dat zijn wapens of munitie die eenvoudigweg niet mogen gebruikt worden om reeën te doden. Daarmee dood je het dier immers niet onmiddellijk en laat je het nog een tijd lijden vooraleer het sterft. Dat kan niet de bedoeling zijn. De dader heeft het dier vlak voor haar dood alleszins flink doen afzien. En heel belangrijk: er mag op dit ogenblik ook niet gejaagd worden op reegeiten. Dat is bij wet verboden.”

Volgens Janssens is de reegeit in de borst geraakt en heeft het nog een eindje kunnen weglopen om vervolgens in mekaar te zakken en dood te bloeden.

Jongen

De feiten hebben de voorzitter van de jachtvereniging alleszins flink getroffen. “We hebben gezien dat de neergeschoten reegeit zelf jongen had. Jongen die ergens op een veilige plaats zitten, terwijl de moeder op zoek is gegaan naar eten. Maar de moeder komt dus niet meer terug, waardoor de kans groot is dat de jongen het niet zullen halen. Ze zitten ondertussen al enkele dagen zonder melk. Jonge reetjes zijn bovendien heel schichtige en gestresseerde beestjes en gaan zeker niet naar mensen toekomen. Integendeel zelfs.”

Dader onbekend

Heel uitzonderlijk gebeurt het al eens dat een jong reetje wordt gevoederd door een mens, maar meestal lukt dat niet. Wie het reetje in Sint-Amands heeft doodgeschoten is voorlopig niet duidelijk. De jachtvereniging gaat klacht indienen bij de politie.