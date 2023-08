8.064 kilogram: grootste cocaïnevangst ooit in Nederland

De Nederlandse douane heeft op 13 juli in de haven van Rotterdam de grootste drugsvangst ooit in Nederland gedaan. In totaal zijn er 8.064 pakketten van 1 kilo cocaïne uit twaalf pallets bananen gehaald, maakte het Openbaar Ministerie donderdag bekend. De vangst werd eerder stilgehouden vanwege onderzoek.

De drugs hebben volgens het OM een straatwaarde van 600 miljoen euro. De container was afkomstig uit Ecuador en kwam via Panama naar Rotterdam.

De verdovende middelen zijn gevonden tijdens een controle met drugshonden. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

De cocaïnevangst verpulvert het vorige record, dat stamt uit 2005 toen er 4.600 kilo cocaïne in de haven werd gevonden. Toen was de cocaïne verstopt in twee grote haspels met staalkabels. De grootste cocaïnevondst van dit jaar bij onze noorderburen was eind juni, toen de douane ruim 3.500 blokken coke aantrof tussen bananen. Ook die container kwam uit Ecuador.

Het record cocaïnevangst voor ons land ligt op 11,5 ton, in beslag genomen in november 2020 in de haven van Antwerpen.