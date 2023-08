Patro Eisden wil nooit meer weg uit Pro League

Limburg

Zaterdag is een belangrijke dag voor het Limburgse voetbal. Morgen begint de Challenger Pro League en die is lang niet meer zó interessant geweest. Naast Lommel en Jong Genk treedt ook Patro Eisden toe tot de Belgische tweede klasse die vanaf dit seizoen eindelijk weer een volwaardige competitie is. Zaterdag speelt Patro thuis tegen Deinze. In plaats van twaalf doen er zestien teams mee. Terug van weggeweest in het profvoetbal: Stijn Stijnen. De voormalige doelman van Club Brugge is tegenwoordig coach én technisch directeur van Patro, met wie hij vorig seizoen promotie naar de Challenger Pro League afdwong. Een vooruitblik.