Ondervoorzitter Lijst Dedecker roept op tot doorstart: “Jean-Marie moet zich ondanks zijn prostaatleeftijd nog één keer smijten”

Peter Reekmans, de ondervoorzitter van Lijst Dedecker en burgemeester van Glabbeek, geeft zijn voorzitter nog een stevige por om zijn partij nieuw leven in te blazen. “Er is momentum, we hebben het volk om de lijsten te vullen.”

“Jean-Marie moet zich ondanks zijn prostaatleeftijd nog één keer smijten en een laatste keer een topploeg trainen om bekwame m/v naar de Wetstraat te brengen. Hij kan en mag deze afspraak met de geschiedenis als toppoliticus nu eenmaal niet missen. Daarom durf ik mijn partijvoorzitter nu publiek op te roepen om het gewoon te doen.” Peter Reekmans, de LDD-burgemeester van het Vlaams-Brabantse Glabbeek en ondervoorzitter van zijn partij, wil Jean-Marie Dedecker nog dat laatste duwtje geven met een opiniestuk op Facebook.

Het is al langer dat de entourage van Dedecker hem pusht om de sprong te wagen. Zoon Dimitri Dedecker kondigde in het begin van het jaar aan dat hij de gemeentepolitiek van Nieuwpoort in wil en gaf sindsdien in interviews aan dat zijn vader weer naar het front moet. De jonge Dedecker en Reekmans zijn intussen al een paar maanden bezig met de open sollicitaties van geïnteresseerden door te nemen.

Sterke kandidaten

Reekmans maakt zich sterk dat de partij nu al voldoende sterke kandidaten heeft om moeiteloos de Vlaamse en federale lijsten te vullen in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant. In Antwerpen en Limburg zitten ze al dik halverwege. Gemeenteraadsleden, schepenen en zelfs her en der een burgemeester van een lokale partij zijn bereid om mee te gaan. Nu is het enkel nog Jean-Marie Dedecker zelf die het groen licht moet geven.

LDD-ondervoorzitter Peter Reekmans. — © VDT

“Een betere merknaam om naar de kiezer te trekken is er niet. Hij verpersoonlijkt de parler vrai waarmee we ons afzetten tegen de huichelarij van de Wetstraat”, zegt Reekmans. “Bedoeling is de Dorpstraat weer in de Wetstraat te krijgen. Via lokale politici, maar ook ondernemers en academici die geïnteresseerd zijn. Als we weer in de parlementen zitten, kunnen we bouwen aan een oprecht rechts-liberale partij, waar Vlaanderen naar snakt.”

Geen gebuisde Wetstraatpolitici

In zijn opiniestuk maakt hij dan ook kipkap van de “particratie, die al jaren enkel vazallen duldt die gekweekt worden op partijhoofdkwartieren, partijfracties en kabinetten”. “De grootste oorzaak van de ongeziene bloedarmoede bij de huidige Wetstraatpartijen.” Hij haalt de grote consultancykosten aan en het gebrek aan expertise onder politici. Het is hoe dan ook niet de bedoeling dat de tweede incarnatie van Lijst Dedecker een asielcentrum wordt van “gebuisde Wetstraatpolitici”.

Bovenal is de analyse bij de partij dat er ruimte is in het politieke landschap voor hun verhaal. N-VA is veel van haar wervende kracht kwijt, cd&v en Open Vld zitten in de knoei met zichzelf. “Ik hoor veel mensen die zonder ons niet zouden weten op wie ze moeten stemmen”, zegt Reekmans. Maar eerst moet Dedecker zelf toehappen. “Een kwestie van weken voor de beslissing valt”, zegt Reekmans.

Al zegt hij dat nu al een paar maanden. En Dedecker zelf laat niet in zijn kaarten kijken. “Of ik de partij weer opstart? Dat is de vraag van één miljoen hé”, zegt hij. “Marketinggewijs zou het niet slim zijn daar nu al op te antwoorden. Je zal nog even geduld moeten hebben.”