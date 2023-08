Manchester City-trainer Pep Guardiola verwacht zware match tegen Burnley: “Kompany heeft iedereen overklast”

Het Manchester City van Kevin De Bruyne opent vrijdagavond het nieuwe seizoen in de Premier League tegen het gepromoveerde Burnley van Vincent Kompany. Op de persconferentie donderdagmiddag was Pep Guardiola lovend over de Burnley-trainer. “Hij heeft de manier waarop Burnley speelt compleet veranderd en hij heeft iedereen in het Championship overklast”, klonk het bij de 52-jarige Spanjaard.

“Normaal gezien zijn de eerste wedstrijden moeilijk, vooral tegen pas gepromoveerde teams omdat ze niets te verliezen hebben en de energie en de droom hebben om een goed seizoen te draaien”, ging de City-coach verder. “Los daarvan kent Kompany ons goed en hij doet het ongelooflijk goed. Het wordt een zware wedstrijd.”

Net als vorig seizoen is Man City de topfavoriet om zichzelf op te volgen als landskampioen, maar aan een nieuwe treble (titel, FA Cup en Champions League) denkt de Spanjaard niet. “Dat is bijna onmogelijk te herhalen. Ik heb het zelfs tegen de spelers gezegd: vergeet het maar. Wat we hebben gedaan, blijft in onze harten en gedachten, maar het is voorbij. We hebben vorig seizoen de hoogste berg beklommen, maar we zijn nu van die berg afgedaald.”

City verloor met de transfers van Ilkay Gündogan naar Barcelona en Riyad Mahrez naar Al Ahli al twee belangrijke spelers en Kyle Walker zou in de belangstelling staan van Bayern München. Jeugdproduct Cole Palmer, die het enige doelpunt van City maakte in het Community Shield tegen Arsenal, wordt in verband gebracht met een uitleenbeurt naar West Ham.

Anderzijds versterkte City zich met Chelsea-middenvelder Mateo Kovacic en Leipzig-verdediger Josko Gvardiol, de duurste verdediger ter wereld. Die eerste werd tegen Arsenal na een uur vervangen door Kevin de Bruyne, de laatste zou, net als Nathan Aké die zondag ontbrak, speelklaar zijn voor Burnley.