Politie houdt auto tegen met tien (!) inzittenden: “Nochtans maar vijf zitplaatsen”

Bij verkeerscontroles in Beerse en Kasterlee stelden inspecteurs van de politie regio Turnhout woensdag een opvallende overtreding vast. In een auto zaten in totaal tien personen, onder wie drie volwassenen en zeven kinderen.

Het verkeersteam van de politie regio Turnhout controleerde woensdag in de loop van de namiddag en avond in totaal 1.800 auto’s in Beerse en Kasterlee. Bij een van die gecontroleerde voertuigen deed de politie een wel heel bijzondere vaststelling. “In de auto zaten niet een, twee of drie inzittenden, maar liefst tien mensen: drie volwassenen en zeven kinderen. Nochtans waren er in de auto maar vijf zitplaatsen”, zegt een woordvoerder van de politie regio Turnhout.

De inspecteurs betrapten ook nog zeven bestuurders die onder invloed van alcohol of drugs achter het stuur zaten. Vier van hen hadden te veel gedronken en moesten hun rijbewijs voor drie uur of zes uur inleveren. Nog eens drie andere personen testten positief op het gebruik van drugs. Hun rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken.

De agenten namen ook een niet verzekerde auto in beslag en schreven verschillende boetes uit voor bestuurders die met een auto reden zonder geldige keuring. Verder schreef de politie ook boetes uit voor inbreuken op het voorlopig rijbewijs en het rijden met een aanhangwagen waarvan de nummerplaat niet overeenstemde met de nummerplaat van het trekkende voertuig.

Aan de verkeersactie namen ook medewerkers van de douane deel. Zij betrapten twee automobilisten op het rijden met rode diesel. Het gebruik daarvan voor voertuigen op de openbare weg is in België verboden.