Engeland-ster Lauren James twee matchen geschorst op WK vrouwenvoetbal na donkerrode kaart tegen Nigeria

De Engelse Lauren James heeft een schorsing van twee speeldagen gekregen voor haar donkerrode kaart in de achtste finales op het WK vrouwenvoetbal tegen Nigeria, zo deelde de Wereldvoetbalbond FIFA donderdag mee. Ze werd in de slotfase van de reguliere speeltijd uitgesloten bij een 0-0 stand. Engeland sleepte zich door de verlengingen en haalde het alsnog in de penaltyreeks.