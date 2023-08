“De mooiste uitdaging die er is”: Vincent Kompany “excited” voor Premier League-opener met Burnley tegen Manchester City

Na een waanzinnig kampioenenjaar in The Championship mag Kompany zich met Burnley bewijzen in de Premier League. De tegenstander is meteen de moeilijkste die er is, al komt het misschien wel beter uit om Manchester City nu al te treffen. Terwijl Burnley al bezig was met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, speelde City nog de Champions League-finale. Toch is Kompany er niet van overtuigd dat dat in het voordeel van zijn ploeg speelt.

“Ik wil tegen het beste Manchester City spelen”, aldus Kompany. “Waar zij staan, wil ik het niet te veel over hebben. Als coach kan je gewoon niet anders dan ervan uitgaan dat ze op hun best gaan zijn. Vorig jaar kenden ze inderdaad wel een moeilijkere start, maar dat wil niet zeggen dat het nu weer zo zal zijn. Wij moeten morgen vooral zelf klaar zijn, maar het enige waar ik zeker van ben is dat mijn team doorheen het seizoen beter zal worden dan het nu is.”

Vorig seizoen kreeg Burnley klappen van City in de kwartfinale van de FA Cup: 6-0. “Ik ben ondertussen genoeg aan die wedstrijd herinnerd. City was op dat moment de beste ploeg ter wereld. Morgen is een andere dag, dat is het enige wat telt. Ik ben vooral excited om aan het seizoen te beginnen. Voor mij is het de mooiste uitdaging die er is.”

Natuurlijk geeft de relatie tussen Kompany en Guardiola nog een extra dimensie aan de wedstrijd. Hebben zij elkaar nog gehoord? “De laatste maanden hadden was het vooral awkward veel felicitaties over en weer sturen. Maar we hebben zo lang samengewerkt… Het contact met de mensen van City zal er altijd zijn.”

KDB afstoppen?

Kompany treft dus ook nog enkele ex-ploegmaats. Met Kevin De Bruyne speelde hij bovendien in de nationale ploeg. Op de vraag hoe je KDB afstopt, reageerde de Burnley-coach duidelijk. “Collectief. Er is geen enkele andere manier. Het is ook gewoon een team met de beste spelers van de wereld. Nu vraag je hoe Kevin af te stoppen is, maar je kon evengoed Erling (Haaland, red.) of een andere speler genoemd hebben. Ik ga niet zeggen dat ik hoop dat zij een slechte dag hebben, ik hoop vooral dat mijn spelers een ongelooflijk goeie dag hebben.”

Ook bij Burnley wordt het uitkijken naar enkele Belgen met Ameen Al-Dakhil, Manuel Benson en Anass Zaroury, al is het nog niet duidelijk wie in de basis zal staan. “Natuurlijk heb ik een idee in mijn hoofd wie ik aan de aftrap beng, al moeten we er de komende tijd vooral voor zorgen dat er cohesie in het elftal komt.”

Woensdag tekende Benson nog een nieuw contract. “Hij verdient het. Benny is een game changer geweest voor ons. En doelpuntenmakers zijn moeilijk te vinden, zeker als ze doelpunten maken met een lage goal probability.” Tijdens de voorbereiding kwam Benson nog niet in actie vanwege een lichte blessure, maar nu gaat het beter met de vleugelaanvaller. “Hij zal ofwel morgen, ofwel de weken daarna klaar zijn voor de strijd.” Kompany laat niet in zijn kaarten kijken, ook zo kennen we hem.