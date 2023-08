Deze zomer stond hij op Tomorrowland, maar het begon in… een bakkerij

Hij was nog maar 4 jaar toen hij piano begon te spelen en zijn eerste publiek waren de klanten in de bakkerij van zijn ouders. Intussen is Perenaar Kevin Houben (45) al wat meer gewoon. Deze zomer stond de componist en dirigent opnieuw op het podium op Tomorrowland.

De hele zomer lang keren we elke week terug naar de jeugdjaren van een bekende Limburger. Deze reeks is het werk van eerstejaarsstudenten Journalistiek van Hogeschool PXL.

Op de foto uit 1984 zien we de 6 jaar oude Kevin Houben aan de piano van zijn tante. “In mijn voetbaltenue van Peer SV, voetbal was mijn andere hobby”, lacht Kevin. “Mijn tante speelde accordeon en ook een beetje piano. En als ik er op bezoek was, mocht ik er ook op spelen.” Op dat moment volgde de jonge Kevin al twee jaar pianolessen. “Pas later ontdekte ik dat het toch vrij uniek was: een 4-jarige die gepassioneerd is door piano. Maar het was mijn eigen keuze: ik moest en zou pianospelen.”

De 6-jarige Kevin Houben aan de piano van zijn tante. — © rr

Ook thuis stond een piano. “Mijn ouders, die een bakkerij hadden, huurden een piano voor mijn vier jaar oudere zus die al vóór mij lessen volgde. Ik was dan ook altijd bezig op dat grote instrument. Als bakkerszoon hielp ik van jongs af aan mee in de winkel. Soms speelde ik dan een muzikaal deuntje voor de klanten.” (lacht)

Van Peer tot Japan

Op zijn achtste begon Houben met notenleer. “En toen ik de harmonie in een processie zag voorbijkomen, vond ik dat zo indrukwekkend dat ik daar ook bij wilde. Ik koos voor de trompet”, vertelt Kevin. Maar in die tijd had de harmonie nog geen jeugdafdeling, dus speelde Kevin met de toenmalige dirigente Hilde Nelis en nog enkele andere jonge muzikanten makkelijke stukjes om zo te wennen aan het samenspelen. “Als we goed genoeg waren, mochten we af en toe meedoen met de harmonie. En dan zat ik daar tussen muzikanten als Karel Plessers, Karel Schoofs, Erik Schrooten en Peter Cools. Die waren toen aan het afstuderen en op topniveau. Het is dus een hele eer dat ik nu de mensen dirigeer waar ik toen naar opkeek.”

Kevin werd niet alleen dirigent van de Koninklijke harmonie van Peer, waarmee hij zopas nog zilver pakte op het Europees Kampioenschap voor Harmonieorkesten, hij is ook een gevierd componist. Zijn muziek wordt gespeeld door verschillende orkesten in Europa, Amerika, Australië en Japan en hij won verschillende prijzen.

Kevin Houben is al enkele jaren een bekende dirigent en componist. Deze zomer stond hij zelfs op Tomorrowland. — © Dick Demey

Tomorrowland

“Nu krijg ik soms prachtige kansen, zoals Tomorrowland”, vertelt Houben. “Het is uit mijn comfortzone, zo samenwerken met dj’s. Maar met zo’n groot orkest voor zoveel volk staan, is gewoon super. Ook dit jaar mocht ik weer samenwerken met het grootste dance event ter wereld.” Zo stond Houben tijdens het tweede weekend van Tomorrowland met zijn orkest Symphony of Unity anderhalf uur lang in de Atmosphere. Samen staken ze bekende danceklassiekers in een symfonisch jasje. Onder meer op de setlist van het orkest: Don’t You Worry Child van Swedish House Mafia en Wake Me Up van Avicii.

Nu kijkt de dirigent met veel plezier terug op zijn kindertijd. “Veel oefenen op de piano in de bakkerij, dat heeft me gevormd. Omdat er altijd klanten meeluisterden als ik speelde, wilde en moést ik het goed doen. Op die manier heb ik geleerd voor publiek en zonder stress te spelen. In het Lemmensinstituut, waar ik later ben gaan studeren zit iedereen apart in een kotteke. Maar thuis kwam er altijd wel iemand iets zeggen: ‘oh dat ken ik’ of ‘dat vind ik maar niks’ en dat maakt het spelen en oefenen veel leuker.”

Burgemeester

Kevin herinnert zich ook zijn beste jeugdvriend, niemand minder dan Steven Matheï, huidig cd&v-burgemeester van Peer. “Hij zat bij mij in de muziekschool. Steven koos voor klarinet, ik voor trompet. We speelden ook samen voetbal bij de jeugdploegen van Peer SV. En binnenkort dirigeer ik misschien een van de kinderen van Steven, want die spelen al bij de harmoniejeugd.”

“Ik hoop overigens nog heel lang te mogen dirigeren bij de harmonie van Peer. Ik ben nog superjong in deze muziekwereld en ik hoop mijn ambities de komende jaren waar te kunnen maken: me nog verder ontwikkelen als componist en dirigent en genieten van alle kansen die op mijn pad komen.”