Thaise man beleeft nachtmerrie als hij duizenden dansmuggen in zijn badkamer aantreft

Als je het geluid van één mug al irritant vindt, dan wil je zeker niet in de badkamer van de Thaise Tossapon Jinngee staan. De man, die nabij de rivier Khwae Yai woont, ontdekte dat er duizenden dansmuggen op het licht van zijn badkamer waren afgekomen. “Het is eigenlijk normaal rond deze tijd van het jaar”, vertelt hij. “Maar dit jaar waren er toch wat meer dan verwacht.”

