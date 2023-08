Studie legt link bloot tussen gesuikerde frisdrank en leverkanker bij oudere vrouwen

Vrouwen boven de vijftig die één suikerhoudende frisdrank per dag drinken, lopen een veel hoger risico op het ontwikkelen van leverkanker. Dat suggereert een nieuwe studie van de Harvard medical school in Boston.

Een team wetenschappers volgde meer dan twintig jaar lang een groep van bijna 100.000 Amerikaanse vrouwen tussen 50 en 79 jaar oud. Hun doel? Een idee krijgen van hoeveel gesuikerde frisdrank ze consumeerden en wat het effect was op hun gezondheid. Daaruit blijkt dat dames die dagelijks één of meer gesuikerde frisdrank dronken, maar liefst 85 procent meer kans hadden om tijdens de observatieperiode de diagnose van leverkanker te krijgen in vergelijking met vrouwen die wekelijks minder dan één gesuikerde frisdrank nuttigden. Vrouwen die dagelijks frisdrank consumeerden, hadden ook 68 procent meer kans om te overlijden aan een andere leverziekte in tegenstelling tot zij die drie of minder frisdrankjes per maand dronken.

De auteurs van de studie, die in het medisch vakblad Jama network open is gepubliceerd, hebben niet meteen een uitleg waarom het drinken van gesuikerde frisdrank aan de basis kan liggen voor het ontwikkelen van een leverziekte. Ze veronderstellen dat het iets te maken heeft met “dramatische stijgingen van de bloedsuikerspiegel” en “een ophoping van vet rond de lever”.

Hun onheilspellende conclusie heeft ook een iets geruststellender kantje: het algehele risico op overlijden door regelmatig gesuikerde frisdrank te drinken, is laag. Tijdens de lange proefperiode bezweken 150 personen van de 98.786 dames uiteindelijk aan een leveraandoening. Verder werd er niet meteen een significant verband ontdekt tussen leverkanker en het drinken van kunstmatig gezoete dranken. In het studierapport staat wel dat wetenschappelijke experimenten bij dieren suggereren dat het drinken van kunstmatig gezoete frisdrank in verband wordt gebracht met niet-alcoholische leververvetting.