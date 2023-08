Op het Europees kampioenschap dressuur voor pony’s in Le Mans heeft het Belgische team voor een primeur gezorgd door voor het eerst in de geschiedenis een medaille weg te kapen. De beste Belgische score kwam van de Tongerse Liezel Everars die naast de knappe teamprestatie ook in het individueel klassement (brons) en in de freestyle (zilver) schitterde.