De favoriete adresjes van topchef Tim Boury: “Hier beleef je rust midden in de drukte van de stad”

Terras

“Op het terras van Hotel Messeyne in Kortrijk beleef je rust midden in de drukte van de stad. Dat is één ding. Maar vooral: je kan er genieten van zeer mooie à la carte-gerechten. Klassiekers die feilloos gebracht worden.”

Hotel Messeyne, Groeningestraat 17 in Kortrijk, www.hotelmesseyne.be

Kust

“Chef Mathias Maertens brengt in M Bistro een zeer pure keuken. De focus ligt niet noodzakelijk op luxeproducten, maar elk gerecht is zeer smaakvol opgebouwd. Binnenkort verhuizen ze naar een nieuw pand, nog steeds in het centrum van Nieuwpoort-stad, waar de beleving naar een hoger niveau getild zal worden.”

M Bistro, Potterstraat 15 in Nieuwpoort, www.mbistro.be

Goedkoop

“Nast in Izegem is prijs-kwaliteit top. Chef Dean Masschelein startte pas in februari, maar werd al overspoeld door mooie recensies. Hij is voormalig sous-chef van bij Boury. Naast lekker eten, is het kader ook uitzonderlijk. Een toenmalige cichorei-ast is omgebouwd tot restaurant, met behoud van de charme van de initiële bestemming. Desondanks zijn de menuprijzen zeer toegankelijk.”

Restaurant Nast, Hondekensmolenstraat 60 in Izegem, www.restaurantnast.be

Specialleke

“De Oesterput in Blankenberge is een belevenis. Het zeewater stroomt binnen in grote bassins en zo blijven de zeevruchten tot op het allerlaatste moment in hun natuurlijke habitat. Dat proef je.”

Restaurant de Oesterput, Wenduinse Steenweg 16 in Blankenberge, www.oesterput.com

Buitenland

“Ricard Camarena was een verrassing voor mij. Je dineert er in een sfeervol en rustig kader te midden van het historische centrum van Valencia. Een uitgebalanceerde, Spaanse keuken met focus op het rijkelijke, regionale aanbod aan groeten, vis en zeevruchten. Uitzonderlijk lekkere vegetarische bereidingen.”

Ricard Camarena Restaurant, Avenida de Burjassot 54 in Valencia, Spanje, www.ricardcamarena.com