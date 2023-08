Belgische meisjes junioren gaan volledig kapot op WK tijdrijden, video van Franse renster gaat door merg en been: “Het is doodgaan tot op de meet”

De Australische Felicity Wilson-Haffenden heeft donderdag goud veroverd in de tijdrit bij de meisjes junioren op het WK wielrennen in Schotland. Ze werkte de 13,5 kilometer tussen start- en aankomstplaats Stirling af in 19:31 en daarmee was ze zestien seconden sneller dan de Britse Izzy Sharp. Het brons was voor de Italiaanse Federica Venturelli.

De Belgische meisjes kwamen er donderdag niet aan te pas in de WK-tijdrit bij de junioren in het Schotse Stirling. Xaydee Van Sinaey finishte als beste Belgische op een zeventiende plaats, op 1:27.43 van de verrassende Australische winnares. Luca Vierstraete werd 23e (+1:50.05).

“Het is onder mijn verwachtingen”, opende Van Sinaey na afloop van haar rit. “Ik had vooraf gezegd voor top 15 te gaan, maar je hoopt altijd op meer. Ik eindig op bijna anderhalve minuut van de winnares, dat is best veel op een tijdrit van nog geen 13,4 km. Het gevoel op de fiets was ook niet goed. Ik kan nog in alle facetten van het tijdrijden verbeteren.”

De achttienjarige Oost-Vlaamse had nog nooit gehoord van winnares Wilson-Haffenden, een voormalig hockeyspeelster die in 2021 de overstap maakte naar het wielrennen. “Dat is typisch voor WK’s bij de junioren”, legde ze uit. “Het zijn speciale wedstrijden, heel onvoorspelbaar. De meeste rensters kenden Wilson-Haffenden niet. Nummer twee Sharp was de grote favoriete. Zij won dit jaar bijna elke tijdrit waaraan ze deelnam.”

De meeste meisjes junioren kwamen helemaal uitgewoond over de streep aan Stirling Castle. Ook Van Sinaey was kapot. “Die laatste 500 meter waren de langste ooit. Je kan nog op snelheid aan de klim beginnen, maar de vaart is er snel uit. Het is doodgaan tot op de meet. Ook onderweg had ik door alle knikjes al moeite met het vinden van mijn ritme. Je kan nooit even op adem komen.”

“Heb alles gegeven”

Vierstraete had vooraf gehoopt op een toptiennotering in de tijdrit bij de junioren meisjes op het WK tijdrijden. De zeventienjarige West-Vlaamse was na afloop een beetje teleurgesteld, maar niet ontevreden. “Ik heb alles gegeven, meer kon ik niet doen”, liet ze noteren.

“Het was echt heel zwaar”, pufte Vierstraete aan de aankomst. “Vooral die slotklim viel heel erg tegen. Ik had die een beetje onderschat. Op verkenning ging het wel, maar als je al zo hard hebt gereden ervoor, is het enorm lastig. Je kan aan de aankomst echt nog wel het verschil maken ten opzichte van je concurrenten.”

“Ik vond de beginfase van het parcours nog heel leuk, ook de knikjes onderweg”, ging de Belgisch juniorenkampioene tegen de chrono verder. “Maar op het einde had ik niet meer veel over. Ik had misschien iets minder enthousiast moeten starten. Dan had ik meer het ritme kunnen houden tot het einde. Dat is een les voor de volgende jaren.”

Vierstraete eindigde positief. “Ik kan mezelf uiteindelijk niet veel verwijten. Ik heb alles gegeven, meer kon niet. Dan moet je achteraf tevreden zijn. Een toptienplaats was te hoog gegrepen.”